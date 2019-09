"Pomeriggio Cinque", Amira di Transilvania in giro a Milano col maialino: "Va bene dare le perle ai porci"

Amira di Transilvania, conosciuta anche come Amira sepolta nella cabina armadio, esce di casa e passa una giornata in centro a Milano con al guinzaglio il suo maialino Dorothy. Il racconto a “Pomeriggio Cinque” ritrae gli sguardi stupiti dei passanti, i commenti perplessi ma anche le carezze dedicate al suo piccolo animale da compagnia.



Naturalmente, anche lui è vestito in modo del tutto originale: “Indossa la collana perché per me va bene dare le perle ai porci”, sostiene Amira di Transilvania. Che poi si presenta in studio con una mise tutta da interpretare: in testa un cappellino con una casetta per uccelli: “E’ per festeggiare la primavera”, sostiene. Peccato che sia autunno, le fa notare qualcuno in studio.