"Paperissima Sprint", riecco Maddalena Corvaglia: "Un'estate di gaffe e risate"

" Paperissima Sprint " riparte dall'11 giugno alle 20.40 su Canale 5 con Maddalena Corvaglia - per la terza edizione consecutiva - al fianco del Gabibbo . L' ex velina si racconta al settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni " che le dedica la cover. "Mi fanno impazzire i filmati con gli animali, anche stella il mio carlino, è irresistibile quando russa... la gente che cade è spassosa", sottolinea.

"Le gaffe sono il mio vero incubo - confessa - mi capita spesso di non ricordare chi è la persona che mi sta parlando... ma non mi faccio prendere dal panico, uso l'espressione 'carissimo' o 'carissima' al posto del nome che non ricordo...".

Maddalena e il Gabibbo si sono conosciuti il 27 settembre del 1999 durante la prima puntata di Striscia la Notizia e da allora mai uno screzio: "Siamo amici per la pelle, amo usarlo come un sacco da boxe, tanto è tutto morbido e imbottito. Mi diverto però a cercare il punto dove gli faccio male davvero. Dopo tre anni l'ho trovato ma non posso dirvelo...".

"Paperissima Sprint" va in onda dalla Puglia, la sua terra: "Non mi sembra vero di poter contare sull'aiuto di mamma, mia figlia Jamie sta con lei e io le raggiungo a fine giornata".