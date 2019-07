"Orange Is The New Black" chiude i battenti: tutti i costumi e le scenografie all'asta

Con la settima stagione il carcere di " Orange is the New Black " chiude i battenti, ma i fan della serie potranno portarsi a casa un memorabilia dal set. A partire da venerdì, infatti, saranno disponibili su Eebay 950 articoli tra oggetti di scena e parti di scenografia. Tra i pezzi più ricercati le uniformi delle protagoniste e gli accessori che sono diventati dei piccoli cult nel corso di questi sette anni.

Sarà infatti in vendita lo striscione "Lasagna in the oven" ("Lasagna in forno"), con cui l'italo-americana Lorna (Yael Stone) annuncia a distanza al marito Vince (John Magaro) la gravidanza, gli iconici occhiali di Alex (Laura Prepon), il cacciavite di Boo (Lea DeLaria), il dito mozzato della guardia Humphrey (Michael Torpey), l'orsacchiotto di Pennsatucky (Taryn Manning), i vassoi della mensa, i cartellini e le uniformi indossate dalle protagoniste.



"E' dura vedere chiudere questa serie, ma eBay è qui per i fan che vogliono avere un ricordo di questi incredibili personaggi e delle loro storie", ha dichiarato Sam Bright, vice-presidente del merchandising della piattaforma. "Una collezione come questa è rara da trovare".