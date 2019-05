"New Amsterdam", su Canale 5 in prima tv assoluta torna la serie medical più vista d'America

Domenica 5 maggio, in prima serata e prima tv assoluta, Canale 5 presenta i nuovi episodi di "New Amsterdam" , il medical drama targato NBC. Dopo gli ottimi risultati registrati in autunno sulla rete ammiraglia Mediaset, riprende il racconto incentrato sulla vita del dottor Max Goodwine (interpretato da Ryan Eggold ). I 13 episodi inediti chiuderanno il cerchio della prima stagione tra le corsie dell’ospedale New Amsterdam di New York.

Un successo planetario di ascolto e critica che ha portato, pochi mesi fa, al rinnovo della serie per una seconda stagione. "New Amsterdam" si ispira alla vera storia del "Bellevue Hospital" di New York City, il più antico ospedale pubblico d'America, e a "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", il libro scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.



Proprio su di lui è stato pensato il personaggio del dottor Max Goodwin, protagonista della serie e neodirettore sanitario dell’ospedale. Il suo obiettivo è riformare e migliorare il sistema ospedaliero a tratti corrotto, affinché tutti i pazienti possano accedere più facilmente a ogni servizio. Non accetta un "no" come risposta, non si ferma davanti a nulla e la domanda che rivolge ai pazienti "Come posso aiutare?" è il suo mantra.



La prima tranche degli episodi della stagione ha raccontato l’arrivo del dottor Goodwin al "New Amsterdam": non tutto il personale medico ha compreso i modi decisi e a tratti burberi del nuovo direttore, faticando di accettare una nuova routine e l’approccio alla professione, soprattutto i più anziani. Questo è stato causa di scontri e incomprensioni.



Sul fronte personale il dottor Goodwin nasconde un segreto: ha un cancro. Una sfida difficile che ha stravolto allo stesso tempo la sua vita di paziente e di medico, e una notizia che il protagonista aveva deciso di rivelare a pochissime persone.



DOVE ERAVAMO RIMASTI: L’ultimo episodio trasmesso da Canale5 aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Max aveva avuto un collasso mentre si trova al lago da solo con la moglie e nessuno sembrava sentire le grida disperate della donna.