"Luciano Ligabue, dentro come va" in onda sabato in seconda serata

Nell'approfondimento, diretto da Clemente J. Mimun, a cura di Susanna Galeazzi e con la vicedirezione di Fabio Tamburini, un racconto che attraversa miti, leggende e ricordi: dalle prime radio libere ai grandi live che hanno segnato la carriera del cantautore, passando per i conflitti, le fragilità, la voglia di mollare tutto e la forza di rialzarsi, ritrovata ancora una volta grazie alla musica. Uno sguardo personale sulle verità e le certezze ritrovate di un artista che ha segnato generazioni e la storia della canzone italiana.