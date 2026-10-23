"Luciano Ligabue, dentro come va" in onda sabato in seconda serata

Sabato 24 ottobre, in seconda serata su Canale 5, lo Speciale Tg5 "Luciano Ligabue, Dentro come va", accompagna il pubblico in un viaggio tra palco e realtà nella vita e nella carriera di Luciano Ligabue, reduce da un tour straordinario e protagonista di una lunga avventura nel rock italiano, iniziata oltre quarant'anni fa. Nello Speciale, Ligabue si racconta senza filtri in una lunga intervista, ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita personale e artistica: dal rapporto con il padre, scomparso qualche anno fa, all’amore per la madre e per i figli, fino all'amicizia con il maestro Francesco Guccini e agli esordi al fianco di Pierangelo Bertoli.
Nell'approfondimento, diretto da Clemente J. Mimun, a cura di Susanna Galeazzi e con la vicedirezione di Fabio Tamburini, un racconto che attraversa miti, leggende e ricordi: dalle prime radio libere ai grandi live che hanno segnato la carriera del cantautore, passando per i conflitti, le fragilità, la voglia di mollare tutto e la forza di rialzarsi, ritrovata ancora una volta grazie alla musica. Uno sguardo personale sulle verità e le certezze ritrovate di un artista che ha segnato generazioni e la storia della canzone italiana.