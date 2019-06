"Per Pamela Prati ospite in studio chiediamo 60mila euro". A scrivere questo messaggio alla produzione di "Live-Non è la d'Urso" è stata Irene Della Rocca l'ex legale di Pamela Prati. Le conversazioni sono state mostrate durante l'ultima puntata del programma serale di Barbara d'Urso. La conduttrice ha rivelato la somma che il legale della Prati aveva chiesto per la presenza della Prati in trasmissione.



Un compenso molto elevato che la condutrice si è rifiutata di accordare alla showgirl che, di conseguenza, non si è presentata in studio.