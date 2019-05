"Se è una truffa, io mi incazzo", ha risposto così Barbara d'Urso a Roberto D'Agostino che ritiene che il matrimonio di Pamela Prati sia una "Grande truffa del gossip". Secondo il direttore di Dagospia si tratterebbe di una "farsa" architettata dall'agenzia dell'ex showgirl e dalla Prati stessa per guadagnare dei soldi. La conduttrice di "Live - Non è la d'Urso", affronta il tema in questione nel corso del suo programma proprio nel giorno in cui la Prati avrebbe dovuto sposarsi. Ma il matrimonio non è stato celebrato e il mistero sulla vicenda continua a infittirsi e a destare sospetto nell'opinione pubblica.