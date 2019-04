“Live – Non è la d’Urso”, il milionario che offre 50mila euro per un assistente: “Deve anche saper fare il ragù”

Si chiama Matthew Lepre ed è un giovane milionario australiano alla ricerca di un assistente che giri il mondo insieme a lui. Il 26enne offre per questo lavoro da sogno 50mila euro. A “Live – Non è la d’Urso” Matthew descrive i requisiti del suo assistente perfetto: “Ho bisogno di una persona che gestisca il mio business, che conosca i social media, che lavori duramente e che abbia capacità organizzative. E che sia in grado di fare degli spaghetti al ragù fantastici”.



Inizialmente Barbara d’Urso si offre come candidata, poi cerca di convincere Taylor Mega che sprezzante risponde: “Guadagno già più di quello che offre”. A volere assolutamente questo lavoro sembra essere Donna Ciretta che si offre sottolineando le sue doti culinarie: “Ti piace la lasagna?”. Matthew non ha declinato questa autocandidatura: forse per la napoletana c’è qualche possibilità.