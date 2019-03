“Live – Non è la d’Urso”, Corona contro tutti: “Io sono una persona speciale”

A “Live – Non è la d’Urso” Fabrizio Corona ha voluto difendere il suo stile di vita scatenando molte polemiche e discussioni: “Io riconosco il mio senso di responsabilità. Nel bene e nel male io sono una persona che viene seguita da molti. Quindi io ho un obbligo morale di fare le cose fatte bene e di portare quello che ho e quello che valgo, perché ritengo di essere una persona eccezionale e speciale”. Una affermazione forte che ha subito portato a molti dibattiti in studio che hanno messo in discussione tutta la vita e le scelte di Corona.