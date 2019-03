“Live – Non è la d’Urso”, Carla Fracci quasi cade per terra

Ospite speciale a “Live – Non è la d’Urso”, nuovo programma in prima serata di Barbara d’Urso, è stata Carla Fracci. La famosa ballerina nell’andare a salutare la presentatrice, però, ha rischiato una brutta caduta. Carla Fracci, infatti, non si è accorta di un gradino ed è inciampata.



Per fortuna, accanto a lei Malgioglio è stato subito pronto ad aiutare la ballerina e ad evitarle una rovinosa caduta per terra. Subito gli altri ospiti in studio si sono accertati che non si fosse fatta niente e Albano ha anche ironizzato: "Era un passo di danza".