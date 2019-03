“Le Iene”, lo scherzo dello spogliarello in salsa calcistica a Valentina Allegri

Suo padre è reduce dall’impresa storica, la rimonta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League, ma per Valentina Allegri, figlia del tecnico bianconero, dal punto di vista degli affetti non è un periodo troppo felice. La ragazza, fresca di laurea, ha da poco finito la sua storia d’amore con Piero Barone, uno dei tre tenori de "Il Volo".



A consolarla ci hanno pensato Corti e Onnis: i due inviati de “Le Iene” hanno proposto a Valentina uno striptease in salsa calcistica. Due spogliarellisti, uno con la maglia dell’Altetico e uno con la maglia della Juventus: chi avrà preferito? Sarà rimasta fedele al papà o avrà optato per la scelta latina?