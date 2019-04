"Italia addio, non tornerò", il docufilm su chi ha scelto di emigrare, in prima tv su Mediaset Focus

"Italia addio, non tornerò" è un docufilm di 50 minuti che raccoglie le testimonianze di giovani che vivono e lavorano all'estero: da Barcellona a Londra fino a Los Angeles e New York. Prodotto dalla "Fondazione Cresci per la storia dell’emigrazione italiana" di Lucca, il lungometraggio è stato presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio e andrà in onda in prima tv su Mediaset Focus mercoledì 1° maggio alle 23:15, e, in replica, venerdì 3 alle 15.15; domenica 12 alle 17 e lunedì 13 Maggio alle 9.45. Per realizzare il documentario, la Fondazione Cresci ha contattato tramite i social circa 350mila persone.