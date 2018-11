30 dicembre 2014 "Isola dei famosi", ecco i primi sei nomi Alessia Marcuzzi scalda i motori, si parte il 26 gennaio in prima serata su Canale 5, e il settimanale "Chi" anticipa i naufraghi: Rocco Siffredi, Fanny Neguesha, Brice Martinet, Charlotte Caniggia, Rachida di Masterchef e Catherine Spaak

12:03 - Il conto alla rovescia per l'Isola dei Famosi targata Mediaset, dal 26 gennaio in prima serata su Canale 5, è cominciato. La conduttrice Alessia Marcuzzi scalda i motori e il settimanale "Chi" anticipa i primi sei nomi certi dei personaggi famosi, e non, che approderanno a Cayos Cochinos: Rocco Siffredi, Fanny Neguesha, Brice Martinet, Charlotte Caniggia, Rachida di Masterchef e Catherine Spaak.

Dopo vari tira e molla con Mario Bolotelli, Fanny è tornata single. Così la modella ha scelto l'Isola per farsi conoscere al grande pubblico e perché no, magari per riconquistare SuperMario. Tutto dipenderà da come si comporterà. Nel frattempo Siffredi avverte: "Non sono mai stato più di 36 ore senza fare sesso". L'ex porno-attore avrà un sexy rivale: il modello Brice Martinet, che ha recitato nel film di Federico Moccia "Universitari-Molto più che amici".



Al suo attivo ha già una pubblicità che lo ritrae nudo, coperto solo da una medusa, e chissà se sulla spiaggia (quasi) deserta mostrerà di più. Chi ha tutta l'intenzione di stupire è la figlia di Claudio Caniggia, ex calciatore argentino: quinta di seno, labbra rifatte, lascia intendere di avere una storia con un calciatore argentino che gioca in Italia. Insomma, infiamma le polemiche ancor prima di partire... Un nome che ha sorpreso tutti è quello della Spaak che con la sua eleganza e sobrietà riporterà sicuramente un po' di ordine.



Alla marocchina Rachida di Masterchef spetterà il ruolo di cuoca, anche se in molti sono pronti a giurare che il caratterino non facile regalerà fuochi e fiamme. E se Pierluigi Diaco sta cercando di imparare a fare a meno delle sigarette (il suo nome è tra i papabili) la sorellina di Belen, Cecilia Rodriguez, ha già pronti i costumi da indossare. Ci riuscirà?