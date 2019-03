"Isola dei famosi", chi andrà in finale?

Lunedì in prima serata su Canale 5 appuntamento con la semifinale de "L'Isola dei Famosi". Per i naufraghi è arrivato il momento della resa dei conti. Solo cinque di loro arriveranno alla finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Questa settimana al televoto si sfideranno Marina La Rosa e Luca Vismara. Oltre a uno di loro, abbandoneranno la Palapa altri due naufraghi che usciranno sconfitti dalle prove in programma.