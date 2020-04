ImagineForVerissimo: i Vip cantano tutti insieme la canzone di John Lennon

"Imagine" cantata in coro per "Verissimo", ma rigorosamente ognuno da casa propria. Dopo il successo della settimana scorsa sono tantissimi i volti noti del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport che hanno risposto all'invito lanciato dalla trasmissione Mediaset per mandare un messaggio di affetto ai telespettatori in questo momento difficile per tutti. Il brano di John Lennon, da sempre simbolo di speranza e unità, è stato fatto proprio tra gli altri da Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Nek, Raoul Bova, Emma e Ilary Blasi. Tutti i vip hanno intonato la bellissima e toccante canzone di John Lennon e contribuito a creare l'emozionante video andato in onda su Canale 5 prima dell'inizio della puntata (in replica) di Verissimo. "E il mondo sarà tutto uno, solo uno" dice Gerri Scotti prima che la padrona di casa Silvia Toffanin chiuda la clip: "Andrà tutto bene"