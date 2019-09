"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Elsa inizia a pensare al suo futuro accanto ad Alvaro e abbassa ogni difesa non pensando che proprio lui, aiutato da Antolina, stia per sconvolgerle la vita.



Nel frattempo Maria e Roberto hanno deciso: sono pronti ad imbarcarsi per Cuba per scappare da Francisca e Fernando.



Alvaro chiede a Elsa di sposarlo: la ragazza, spiazzata dal gesto, prende tempo per rispondere alla proposta, ma deve decidere in fretta. Il suo cuore, in realtà, ha già deciso, ma lei non è ancora convinta.



La notizia si diffonde silenziosamente: Consuelo capisce che qualcosa di nuovo è successo ad Elsa, mentre Isaac è sempre più convinto che Alvaro voglia ingannare la donna e reagisce molto quando viene a conoscenza della proposta di matrimonio.



Carmelo, intanto, riceve un biglietto rivolto a lui e a Don Berengario in cui gli si chiede un incontro segreto. I due si recano all'appuntamento con la persona misteriosa, Saul, che rivela di volere sapere la verità su quanto realmente accaduto a Julieta. La salute della donna, infatti, sembra peggiorare di giorno in giorno: le sue condizioni sono sempre più disperate.



Elsa è pronta a dare una risposta ad Alvaro: dopo aver scoperto il significato dell'iscrizione sull'anello, decide di accettare la proposta di matrimonio di Alvaro e comunica subito la lieta notizia ai suoi amici più cari.