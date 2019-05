"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Isaac non si dà pace e, con un escamotage, riesce ad usare il telefono dell'emporio per verificare se Elsa sia stata davvero ricoverata in una clinica psichiatrica.



Carmelo decide di consegnare a Saul un'arma per proteggere Severo e la sua famiglia nel caso in cui Molero volesse vendicarsi. Infatti poco dopo il figlio, Lamberto, comincia a creare problemi alla locanda, e Saul interviene tirando fuori la pistola.



Antolina continua a mettere in cattiva luce Elsa riuscendo ad insinuare dubbi sulla sanità mentale della ragazza e a svergognarla, sostenendo anche che abbia ucciso i suoi genitori. Isaac, così, decide di fidarsi completamente di Antolina e mette fine alla sua relazione con Elsa.



Nel frattempo Saul, per difendere Julieta dall'aggressione di Lamberto, gli punta contro la pistola: questo errore gli costerà un’accusa gravissima che proprio Lamberto userà per farlo incriminare.



Fernando, dopo aver fatto seriamente preoccupare sia Maria che Raimundo, ritorna alla villa e comunica l'indirizzo del luogo in cui Emilia ed Alfonso sono tenuti sequestrati.



Durante l'assenza di Isaac, Antolina si sente male e il dottor Zabaleta dopo averla visitata capisce che la gravidanza presenta dei problemi molto strani.