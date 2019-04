"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Fernando ritiene che Raimundo abbia chiesto a Julieta e Saul di lasciare la villa perché non tollera che quest'ultimo lavori per Severo, acerrimo nemico di Francisca. Julieta e Prudencio cercano di mediare con Raimundo, ma inutilmente: lui vuole che lascino la Villa al più presto. Gonzalo esige il denaro da Fernando il quale cerca di capire le vere intenzioni dell’uomo, e intanto gli concede una parte del denaro richiesto.



Nel frattempo Antolina, dopo aver ottenuto il prestito per Isaac, continua a ricattare il direttore della banca. L’uomo è sorpreso del supporto che Antolina gli sta dando, anche se lei, in realtà, sta solo cercando di sedurlo senza riuscirci. Intanto Maria, alla Villa, aggredisce Gonzalo e dice a Raimundo che non è l'uomo che tutti credono. Poi rivela a Matias di essere tornata in paese per cercare Emilia e Alfonso.



Antolina fa di tutto per avvicinare Isaac, che la respinge di continuo. Durante una passeggiata con Marcela, le due ragazze si imbattono in Elsa. Il suo ritorno a Puente Viejo provoca ad Antolina molto fastidio. La donna, infatti, è convinta che Elsa sia tornata solo per "riprendersi" Isaac.



Alla villa la situazione si complica ancora di più: Maria e Gonzalo non sono più la coppia affiatata ed innamorata e questo a Fernando, che prova veri sentimenti nei confronti di Maria, non può che far piacere.