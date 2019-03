"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Raimundo è sempre piu' chiuso in se stesso. Gonzalo, che è molto cambiato rispetto al passato, chiede a Fernando del denaro da spedire alla sua amata Maria, a Cuba.



Dopo aver soffocato don Amancio e aver colpito Elsa, Antolina torna a casa soddisfatta, convinta di aver eliminato ogni suo problema. Il suo insolito buon umore non sfugge ad Isaac.



Fernando chiede a Gonzalo di farlo parlare con Maria affinché possa chiederle perdono per tutto il male che le ha causato, ma Gonzalo gli nega la possibilità. Con le poche forze che le rimangono, Elsa riesce ad incamminarsi verso Puente Viejo e viene soccorsa da Mauricio.Antolina, vorrebbe poter far visita ad Elsa, per poterla uccidere, ma Consuelo glielo impedisce. Carmelo e Meliton parlano a Severo di un interessante terreno in vendita.Grazia è molto incuriosita dal racconto di Catalina su una sua cugina levatrice che vive sulle Alpi e che ha un innovativo metodo per far partorire senza dolore. Elsa, durante la veglia funebre di suo padre, inizia a raccontare i suoi sospetti sulla morte di don Amancio e quanto le è accaduto al fiume.



Alla veglia funebre di don Amancio, Elsa accusa pubblicamente Antolina dei suoi crimini, ma tutti i presenti pensano che il suo comportamento sia dovuto ad un cedimento di nervi.



Gracia chiede alla cugina di Catalina di assisterla al parto. Saul e Severo, visitata la tenuta Las Lagunas, stabiliscono di potervi avviare una fiorente attività.



Gracia, Hipolito, Tiburcio e Catalina partono lasciando solo Onesimo. Elsa piange la morte del padre, ma è determinata a smascherare Antolina.



Severo è riuscito a trovare una tenuta e vorrebbe comprarla. Julieta è determinata a scoprire cosa stanno tramando Raimundo e Gonzalo