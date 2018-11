"HairMaster", al via la sfida per incoronare il signore del capello

Parte la sfida tra i saloni di bellezza per incoronare il vero mago del capello. E' " HairMaster ", il nuovo format di La5 al via da mercoledì 14 novembre, con quattro appuntamenti in seconda serata. Il programma celebra la figura del parrucchiere, creatore di immagine e primo consulente di bellezza di tutte le donne. A giudicare i concorrenti sarà Rossano Ferretti , maestro dell'hairstyle che ha tra le sue clienti Kate Middleton, Lady Gaga e Anna Wintour.

Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa, alcuni saloni di bellezza presenti in diverse zone del Paese: ognuno di loro si sfida per il titolo di "HairMaster" della zona. Il viaggio di "HairMaster" attraverso l'Italia si snoda quindi tra metropoli e perle della nostra provincia. Tra queste, Milano, Padova, Verona, Vicenza, Numana, Camerano, Jesi, Roma.

La prima puntata vedrà protagonista il Veneto, seguito dalla Capitale, le Marche e infine Milano. In ogni appuntamento, tre concorrenti vengono giudicati secondo tre categorie: salone, customer care e tecnica. Toccherà a Ferretti siglare l'esito della gara che vedrà come premio finale per ogni vincitore, un Master Wella Generation Lab, ovvero un'esperienza formativa guidata dallo stesso Ferretti con il suo team artistico.



Intento di "HairMaster" è quello di far conoscere e certificare il profilo del coiffeur, avvicinandolo ancora di più all'universo femminile. Lo show di La5 viene riproposto il venerdì in terza serata, il sabato alle ore 16 e in back-to-back, il mercoledì nella settimana successiva al debutto (intorno alla mezzanotte).