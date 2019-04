Un'altra concorrente del "Grande Fratello 16" è stata svelata a "Pomeriggio Cinque": si tratta di Jessica Mazzoli, ex di Morgan e madre di una delle sue figlie. Tra la donna e il frontman dei Bluevertigo non corre buon sangue: Jessica ha infatti accusato l'ex fidanzato di aver visto solo due volte la loro bambina, che ora ha sei anni, e di non aver provveduto al suo mantenimento economico.



Morgan, però, si è difeso proprio a "Live - Non è la d'Urso" ribattendo molto amaramente: "Jessica mi ha incastrato. Io non sono nelle condizioni di vederla e alcuni di questi problemi sono causati dalla mamma. Io ho sempre detto alla bimba che poteva venire e lei non è venuta". Jessica non sa ancora nulla di queste dichiarazioni, ma le scoprirà durante la puntata d’esordio del GF16, come spiega Barbara d’Urso: “Da cinque giorni è chiusa in albergo insieme agli altri concorrenti senza né telefono né televisione, ma stasera quando entrerà nella Casa gliele comunicheremo”.