“Grande Fratello 16”, Cecchi Paone: “Gravissima la frase di Daniele”

Non sono passate inosservate le frasi omofobe di Daniele Dal Moro, concorrente del “Grande Fratello 16”, che ha definito Cristian Imparato una "checca isterica". Parole ripetute più volte che hanno fatto arrabbiare anche Barbara d’Urso, da sempre in prima linea contro l’omofobia.



Alessandro Cecchi Paone, in collegamento con “Mattino Cinque”, si esprime così sulla vicenda: “Sono parole che non si dovrebbero mai sentire, pronunciate da un eterosessuale contro un omosessuale e questo le rende ancora più gravi”. Poi un plauso all’eco mediatica del reality: “Bisogna ringraziare il Grande Fratello, perché avendo così tanti ascolti, ha un’enorme cassa di risonanza, quindi riesce a madare messaggi positivi, di educazione e tolleranza, che arrivano a moltissime persone”.