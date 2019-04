“GF 16”, dopo il coming out Cristian incontra il padre: “Tu per me sei sempre mio figlio. Non cambia niente”

Al “Grande Fratello 16” Cristian ha subito ammesso di avere un rapporto difficile con il padre e di non essere mai riuscito ad ammettere con lui di essere gay. Un rimpianto che con il passare dei giorni si è sempre più fatto sentire e che Cristian ha vissuto con molta tristezza. Il concorrente, chiamato a commentare questo aspetto della sua vita, confessa: “Con lui manca la confidenza che ho invece con mia madre e con i miei fratelli; non sono mai riuscito a parlargli apertamente della mia sessualità e vorrei capire come lui sta vivendo questa cosa”.



Un desiderio che è subito esaudito: dietro al vetro della Casa c’è infatti il padre di Cristian, il quale inizia a dire: “Tu per me sei sempre mio figlio. Non cambia niente. Ti voglio bene”. Parole dolci, semplici ma piene d’amore che fanno scoppiare in lacrime Cristian: il ragazzo emozionato può abbracciare il genitore e sentirsi finalmente amato.