“Grande Fratello”, Letizia e Beatrice su Paolo Masella: “E' finito un sogno”

Letizia Petris , consigliata da Beatrice Luzzi , esprime le sue perplessità e le sue fragilità in merito alla sua relazione con Paolo Masella : “quando amo qualcuno non riesco a starci lontano”. Beatrice incalza: “E’ finito un sogno”.

Manca poco all’ultima puntata del Grande Fratello , in Casa si parla di chi è uscito a un passo dalla finale e si riconsiderano le relazioni in vista dell’uscita.

Tgcom24

“Mi sento spaesata: un po’ di adrenalina perché siamo arrivate a questo punto, ma anche l’ansia per la vita che mi aspetterà fuori – confida Letizia Petris a Beatrice Luzzi – E poi il fatto che io quando amo qualcuno non so starci lontano. Non mi fa star tranquilla, mi fa star male”. “Ti senti mancare?” incalza la Luzzi. “Vedi che questi giorni sono ancora giusti, giusti, giusti? Sei ancora qui, lui sta vicino” dice Beatrice riferendosi a Paolo Masella, eliminato a un passo dalla finale del “Grande Fratello”.

“Di fuori, nel mondo, mi viene l’ansia” continua a confidarsi la Petris. Si parla di Paolo Masella e Letizia dice: “Chissà cosa sta facendo, che sta pensando…”. Beatrice Luzzi cerca di rassicurare la coinquilina: “Paolo è stato identico a se stesso dal primo giorno, che vuoi che pensi, che vuoi che faccia di diverso da quello che ha detto 24 ore su 24? Paolo è proprio l’ultimo di cui puoi non sapere cosa fa. Sarà con la madre, con il fratello, con la sorella, con gli amici a parlare sempre e solo di te. Starà organizzando mille sorprese per te”.

“Bene o male è finita un’era. Per te è finita un’era, irripetibile. Vivere così con una persona che ami, coì protetti, non ti succederà mai più”. Beatrice Luzzi fa una descrizione disincantata di quel che Letizia Petris ha vissuto dentro la Casa del “Grande Fratello” con Paolo Masella. “Voi avete vissuto un sogno, un lusso irripetibile. E’ finito un sogno” insiste la Luzzi. La Petris si sente spaesata: “Nella mia testa è come se fosse finita… quella magia che si è creata qua dentro. Di stare 24 ore insieme non ricapiterà mai più e questo mi spaventa. Quando è uscito ho sentito dentro di me talmente uno strappo. Non mi spaventa amare, ma separarmi”. “Bellooo” commenta la Luzzi.