"Giornata della Memoria", la programmazione speciale Mediaset

In occasione della " Giornata della Memoria " (che si celebra domenica 27 gennaio), Canale 5 trasmette martedì 29 gennaio (a pochi mesi dall’uscita nei cinema) il docufilm-evento dell'anno " Hitler contro Picasso e gli altri ", con la regia di Claudio Poli. Toni Servillo condurrà lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo: a partire dal 1937, quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta "arte degenerata".

Iniziò così la Shoah dell'Arte, una razzia di quadri e sculture dai musei dei territori occupati dal regime, dai luoghi di culto e dalle case private dei collezionisti, in gran parte di origine ebraica. Circa 5 milioni di pezzi trafugati dai nazisti in tutta Europa.



Oltre a "Hitler contro Picasso e gli altri", in ricordo delle vittime dell'Olocausto il palinsesto Mediaset proporrà:

- sabato 26 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale TG5 "Cittadino Onorario" con Piero Terracina e Sami Modiano.

- domenica 27, dalle 21.20 su Retequattro, il film "Il bambino nella valigia" e, a seguire, "Defiance - I giorni del coraggio".

- sempre il 27 gennaio, in prima e seconda serata su "Focus" (canale 35 del digitale terrestre) verranno trasmessi il docu-film "La vera storia di Anna Frank" e il documentario in prima visione assoluta "A German Life: la segretaria di Goebbels".