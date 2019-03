"Game of Thrones", Sophie Turner e la sessualità fluida: "Mi innamoro di un'anima, non di un genere"

Momento d'oro per Sophie Turner , l'interprete di Sansa Stark in "Game of Thrones" . Mentre i fan attendono l'ultima stagione della serie cult, la prossima estate coronerà il suo sogno d'amore sposando Joe Jonas . All'edizione americana di Rolling Stones, l'attrice 22enne ha raccontato la sua visione dell'amore, che non bada a etichette e orientamenti sessuali definiti: "Tutti sperimentano in amore. Fa parte della crescita. Io mi innamoro di un’anima, non di un genere"

L'attrice ha raccontato al mensile di aver capito di aver trovato la persona giusta: "Mi stavo preparando a essere single per il resto della vita. Ma penso che una volta che hai trovato la persona giusta, semplicemente lo sai".



La Sansa Stark della serie tv si sente molto più matura della sua età: "Mi sento come se fossi un'anima più vecchia di quanto non sia. Mi sento come se avessi vissuto abbastanza vita per saperlo". E nonostante i suoi 22 anni ha dichiarato: "Ho incontrato abbastanza ragazzi per saperlo. E ho anche incontrato abbastanza ragazze. Non mi sento di 22 anni, ma come se ne avessi almeno 27, 28".