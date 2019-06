"Darwin di Donatello", Follettina Creations consegna i premi per Miss e Mister Darwin

Serata all'insegna dei premi quella di venerdì 31 maggio, che ha visto la consegna dei Darwin di Donatello durante la puntata speciale di "Ciao Darwin": madrina d'eccezione per alcuni dei vincitori, Follettina Creations. La star del web e popolare youtuber è stata annunciata in studio da Paolo Bonolis per la consegna dei premi Miss e Mister Darwin.



"Secondo me una donna deve sedurre un uomo mostrandosi sempre se stessa, non per quello che non è", risponde alla domanda di Bonolis che le mette poi scherzosamente alla prova chiedendole di sedurlo. Il tentativo si conclude con un bacio "appassionato" fra i due, per cui viene chiesto (ed esaudito) il bis.



Prima il piacere ma alla fine tocca anche il dovere: si passa dunque alla premiazione di Miss Darwin. La statuetta viene assegnata ad Aisha Griffanti, famosa per la sua professione di "dispensatrice di calci sui cojones".



Sempre Follettina Creations annuncia il vincitore di Mister Darwin, che si rivela essere ancora una volta Filip Simaz.