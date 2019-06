Sara Croce è la Madre Natura dei "Darwin di Donatello"

Il ruolo di Madre Natura ricade ancora una volta sulla ventunenne Sara Croce, che anche in occasione della puntata speciale di "Ciao Darwin" fa girare la testa al pubblico maschile. "Questa sera verranno consegnati i prestigiosissimo Darwin di Donatello", annuncia Paolo Bonolis. “Lei l’avete voluta voi e ritorna per voi”, aggiunge facendosi poi da parte per l'ingresso della modella italiana.



Bonolis non perde tempo a farle complimenti ma, come di consueto, viene interrotto da Luca Laurenti, questa volta privo dei consueti e bizzarri costumi che lasciano posto a un abito da gala. "Tutte queste puntate per fare colpo su Madre Natura mi sono travestito da qualunque cosa. Adesso dico basta, ma perchè devo travestirmi ogni volta quando in amore bisogna solo essere se stessi? Voglio essere vero”, sottolinea Laurenti.



A quel punto Bonolis chiede, per gioco, a Madre Natura chi sceglierebbe tra lui e il collega. La ragazza, dopo un'accurata analisi con tanto di toccata di fondoschiena, sceglie proprio Bonolis e alla domanda di Laurenti su cosa abbia in più rispetto a lui risponde: "I soldi!".