"Chi vuol essere milionario - Il Torneo", domenica 29 marzo l'ultimo appuntamento

Domenica 29 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con "Chi vuol essere milionario - Il Torneo". Il game show condotto da Gerry Scotti, in questa edizione, ha debuttato con una nuova formula a torneo — proposta per la prima volta a livello mondiale — regalando pathos e colpi di scena fino all’ultima scalata al milione di euro. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Chi vuol essere milionario", ancora una volta, si è confermato un quiz iconico, che si è rinnovato senza perdere la propria identità. E Gerry Scotti, come sempre, ne è il cuore. La sua è una conduzione di altissimo livello, fatta di grande esperienza, chiarezza ed empatia, che sa valorizzare ogni momento del programma e il rapporto con i concorrenti". "Chi vuol essere milionario – Il Torneo" è prodotto da RTI con Fremantle Italia.