"Caro Presidente, il tempo vola": sulle reti Mediaset il ricordo di Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con "Caro Presidente, il tempo vola", uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20:40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24.