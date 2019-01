“C’è posta per te”: Jessica incontra il suo idolo di sempre, Ricky Martin

Partenza con una superstar internazionale. La nuova stagione di “C’è posta per te” si apre con una storia che tocca il cuore e con Ricky Martin, il re del pop latino, che regala una sorpresa inaspettata a Jessica. Il regalo le è stato consegnato da sua sorella più piccola, Shona, che racconta la loro storia: “Dicono io sia sfortunata perché ho perso la mamma a 12 anni e non ho un padre. Ma ho ritrovato mia sorella dopo anni di lontananza. Posso immaginare una vita senza chiunque ma non senza di te”.



Jessica, che ha 12 anni più di Shona, ha fatto da sorella maggiore prima e da mamma poi: “Mi ha cresciuta – racconta Shona – e quando ha ottenuto l’affido esclusivo è diventata mia madre. Non sentivo più la mancanza della mamma, perché ne avevo trovata un’altra”. E il regalo per Jessica è stato di quelli che non si dimenticano: Ricky Martin, idolo delle due durante l’adolescenza, è arrivato a sorpresa e si è seduto a chiacchierare con Jessica confessandole che la sua storia lo ha toccato molto, definendola un angelo. Quindi il cantante ha anche ballato con la ragazza, che non ha saputo trattenere l’emozione.