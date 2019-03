"Amici", Loredana Bertè contro Mowgly: “I bimbi di New York sono più bravi”

Prima puntata da giudice nella nuova edizione di “Amici” e primi commenti al vetriolo di Loredana Bertè. La cantante, che ha dovuto dare il suo voto in alcune prove del serale, ha giudicato in maniera estremamente negativa la performance di Mowgly, il breaker della squadra Blu capitanata da Vittorio Grigolo.



“Gli ho dato 5 perché quando ho vissuto in America vedevo dei ragazzini di dieci-dodici anni che erano cento volte quello che sei tu come ballerino di breakdance”. Una valutazione estremamente tranchant che ha lasciato senza parole Mowgli, che poi ha subito un'ultima provocazione: "Cadi sempre sulla stessa spalla, come mai non te la sei mai rotta".



In difesa del giovane concorrente è poi intervenuto Timor Steffens: “Con tutto il rispetto Loredana, stai dicendo cose che non stanno in piedi”.