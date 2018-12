“Amici”, lo sfidante Gianmarco batte ed elimina Giusy

Un addio che fa male. Giusy, ballerina della squadra ‘Atene’ aveva ottenuto l’immunità dai suoi compagni durante la settimana, ma poi si è convinta ad accettare la sfida di Gianmarco. Una scelta presa dopo le pressioni fattele dai professori, che volevano vederla ballare a tutti i costi, nonostante non fosse al meglio dopo giorni passati con l’influenza. Una decisione di cui Giusy forse si pentirà, perché ad uscire sconfitta dal confronto con Gianmarco è proprio lei. Nella sfida, tra una ballerina decisamente moderna e uno di stile molto più classico e latineggiante, il professore esterno Mauro Mosconi non ha avuto dubbi e ha optato per lo sfidante, e Giusy ha dovuto abbandonare la scuola, in lacrime : “Non è giusto, non è presunzione ma penso di essere meglio di lui”.