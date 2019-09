"Amici Celebrities", svelati gli ultimi quattro nomi

Sono stati svelati i nomi degli ultimi 4 vip che parteciperanno ad "Amici Celebrities". Tre per la Danza: Martin Castrogiovanni (che abbiamo visto a "Tu sì qui vales"), l'attore Massimiliano Varrese e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. E una per il Canto: Cristina Donadio, attrice di "Gomorra". Si parte alla fine di settembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà una staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker.