"Amici Celebrities", le lacrime di Pamela Camassa e Laura Torrisi

“Pami hai cantato benissimo e con il cuore”. Arrivano al termine dell’esibizione di Pamela Camassa ad “Amici Celebrities” i complimenti del fidanzato Filippo Bisciglia.



Pamela, che gioca per la squadra bianca, è commossa, ma anche la sua avversaria della squadra blu, Laura Torrisi, non risparmia le lacrime, tanto che la voce le si rompe alla fine della canzone. “Una delle paure maggiori di Laura è quella di cantare pubblicamente”, spiega Maria De Filippi.



“Chi sceglie di fare questo mestiere – continua la conduttrice – nell’interpretazione racconta qualcosa che gli appartiene. E’ importante sentire i testi, li si canta meglio. E comunque le paure vanno affrontate e non zittite”. Le performance delle due donne ha impressionato i giudici, soprattutto Platinette.