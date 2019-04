"Amici 18", la dedica per il compleanno di Pier Silvio Berlusconi: "Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui"

Una sorpresa inaspettata da parte di Maria De Filippi per i cinquant'anni di Pier Silvio Berlusconi. La padrona di casa di "Amici 18" ha interrotto il serale poco dopo la mezzanotte per chiedere ai suoi cantanti di intonare "tanti auguri", lasciando però il velo di mistero su chi fosse il destinatario. Si è limitata a dire: "Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui".



Convinto sia uno scherzo, uno dei ragazzi dedica gli auguri a suo padre, ma la De Filippi ribadisce la serietà di quell'iniziativa e che non può fare nomi. Solo dopo diverse insistenze ha svelato: "Non penso che lui vorrebbe. Ora è a casa sua. Sua moglie la conoscete di certo: fa una trasmissione famosa. Siete sicuri che posso dirlo? Lui è Pier Silvio Berlusconi, il mio capo. Tanti auguri!".