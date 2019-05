"All Together Now", i cinque semifinalisti della puntata

Si conclude la seconda puntata di "All Together Now" il programma musicale di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker e J-Ax. Cinque i semifinalisti deisgnati dal "muro umano" composto da 100 giudici. Luca, Samanta, Gregorio, Matteo e Federica sono i vincitori di questa puntata, insieme vanno in semifinale e gareggeranno nuovamente durante la quinta puntata del programma.