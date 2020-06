Zanardi, le condizioni restano stazionarie: stop a bollettini medici

Le condizioni di Alex Zanardi rimangono stazionarie per la quinta notte consecutiva. Lo fanno sapere i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il campione è ricoverato a seguito dell'incidente in handbike. Il quadro neurologico del paziente rimane grave. Sentita la famiglia, hanno specificato i medici, "si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute".