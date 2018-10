Wrestling, l'annuncio di Roman Reigns: "Mi ritiro, è tornata la leucemia"

Il primo tumore a 22 anni - Leati Joseph Anoa'i, questo il vero nome del wresteler di origini samoane e italiane, ha raccontato durante lo show di aver scoperto il tumore più di dieci anni fa, all'età di 22 anni e di essere riuscito, già una volta, ad avere la meglio sulla malattia. Importante nel processo di guarigione, ha spiegato il campione, anche la federazione WWE che gli ha permesso di trovare una stabilità economica tale da poter sostenere tutte le spese mediche necessarie. Adesso, però, la leucemia è tornata e Reigns, che ha parlato in qualità di Joe il suo vero nome, dovrà ritirarsi momentaneamente, ma ai fan assicura: "Tornerà molto presto, lo prometto".



Una nuova battaglia - Il campione universale è stato negli ultimi anni volto di punta della compagnia di Vince McMahon e idolo dei bambini appassionati di wrestling. Ma adesso deve cedere la sua cintura che sarà contesa da quelli che sarebbero stati i suoi sfidanti: Braun Strowman e Brock Lesnar. Al termine dell'emozionante discorso sul ring e tra gli applausi commossi del pubblico, Joe è andato via. Prima dell'ultimo saluto i due amici e colleghi, Dean Ambrose e Seth Rollins, hanno posato in lacrime, insieme a Reigns, nella classica posizione dello Shield, cioè la posa che i tre formano in WWE. Tra poche settimane era prevista la presenza del campione in Italia per le due tappe del tour europee, ma per per Leati Joseph Anoa'i da oggi inizia una nuova battaglia, questa volta fuori dal ring.