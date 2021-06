Ungheria: "Giusto il no della Uefa allo stadio arcobaleno"

twitter

L'Ungheria esulta per la decisione dell'Uefa di impedire che lo stadio di Monaco di Baviera venga illuminato con i colori dell'arcobaleno per la partita degli Europei Germania-Ungheria. "Ha preso la decisione giusta", ha detto il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó. L'illuminazione era stata chiesta dal sindaco di Monaco per protestare contro una legge approvata in Ungheria e denunciata come discriminatoria dai gruppi per i diritti umani.