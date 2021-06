Ungheria, von der Leyen: "Molto preoccupata da legge su Lgbt"

"Sono molto preoccupata per la nuova legge in Ungheria. Stiamo valutando se viola la legislazione Ue. Credo in un'Europa che abbracci la diversità, non che la nasconda ai nostri figli. Nessuno dovrebbe essere discriminato sulla base dell'orientamento sessuale". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, commentando la normativa approvata da Budapest che vieta di diffondere materiale sull'omosessualità ai minori.