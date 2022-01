Tennis, Berrettini fuori dall'Australian Open: Nadal in finale

Afp

Si è fermato in semifinale il sogno di Matteo Berrettini all'Australian Open. Il tennista italiano è stato sconfitto in quattro set da Rafel Nadal: 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 il risultato per lo spagnolo numero 5 del mondo. In finale Nadal affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.