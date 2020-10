Serie A, Verona-Genoa 0-0: Maran frena Juric

Ansa

Finisce 0-0 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa, posticipo della quarta giornata di Serie A. I padroni di casa dominano per larghi tratti contro la squadra di Maran, reduce da due settimane difficili dopo i 17 casi di Covid, ma la supremazia territoriale non basta a sbloccare una partita ruvida e con pochissime emozioni. Mezz'ora di gioco per l'esordio in gialloblù di Nikola Kalinic.