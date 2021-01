Serie A: Udinese-Inter 0-0, i nerazzurri mancano l'aggancio al Milan

ansa

Nell'anticipo della 19a giornata di Serie A, l'Inter pareggia 0-0 con l'Udinese e manca l'aggancio al Milan in vetta, portandosi a 2 punti dai rossoneri. Deciso passo indietro per i nerazzurri rispetto al match con la Juve, imbrigliati dai friulani bravi a difendersi in 11 uomini davanti a Musso. E proprio il numero 1 argentino a disinnescare con una super-parata la conclusione di Martinez al 23', l'occasione più nitida per gli ospiti.