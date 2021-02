Serie A: Torino-Genoa 0-0, ancora un pari per i granata di Nicola

Va in scena uno dei pochi 0-0 stagionali in serie A, risultato che rispecchia esattamente l'andamento della partita. Torino e Genoa si fronteggiano soprattutto sul piano atletico, con moltissimi duelli fisici, mai nelle zone nevralgiche. Pochi tiri verso le porte, un palo di Zappacosta nel secondo tempo, un risultato che giova molto di più al Genoa. Toro malato di "pareggite", ma per salvarsi va bene anche così.