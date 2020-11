Serie A, Sassuolo-Inter 0-3: il riscatto di Conte stende De Zerbi

L'Inter torna alla vittoria in Serie A dopo la sconfitta in Champions. A Reggio Emilia i nerazzurri hanno battuto 3-0 il Sassuolo grazie alla rete di Alexis Sanchez (4'), all'autogol di Chiriches (15') e alla conclusione di Gagliardini al 15' del secondo tempo a coronare una ripartenza perfetta. Risparmiato Lukaku, definitivamente emarginato Eriksen, l'Inter ha però trovato 3 punti fondamentali per la classifica.