Serie A, Milan-Torino 1-0: Rebic riporta i rossoneri in zona Europa

Il 24esimo turno di Serie A si chiude con il successo del Milan per 1-0 sul Torino. A San Siro l'uomo decisivo è ancora Ante Rebic, autore del gol della vittoria al 25' su assist di Castillejo. I rossoneri hanno più volte l'occasione per raddoppiare ma riescono comunque a strappare i tre punti: agganciate Verona e Parma al sesto posto in classifica, mentre il Torino - quasi mai pericoloso - è alla sesta sconfitta di fila tra campionato e Coppa Italia.