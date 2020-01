Serie A, l'Inter batte il Napoli 3-1 al San Paolo

L'Inter torna a vincere il San Paolo a oltre vent'anni di distanza dall'ultima volta. I nerazzurri, che non battevano il Napoli in trasferta dal 1997, vincono 3-1 il big match valido per la 18esima giornata di Serie A e rispondono alla vittoria della Juventus sul Cagliari, agganciando i bianconeri in vetta con 45 punti.