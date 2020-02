Serie A, Lazio-Inter 2-1: i biancocelesti sono l'anti-Juve

I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno battuto 2-1 in rimonta l'Inter di Conte nel posticipo della 24.a giornata di Serie A, superando i nerazzurri in classifica piazzandosi al secondo posto a -1 dalla capolista Juve. Il vantaggio dell'Inter firmato da Young al 44' è durato cinque minuti, giusto il tempo per Immobile di realizzare il pari su rigore al 50'. Di Milinkovic-Savic la rete della vittoria al 69'.