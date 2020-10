Serie A, Inter-Parma 2-2: doppietta di Gervinho, Perisic salva Conte

L'Inter non è andata oltre il pareggio 2-2 in casa contro il Parma nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo aver dominato il primo tempo, i nerazzurri di Conte si sono trovati sotto di due gol al rientro dagli spogliatoi per la doppietta di Gervinho (46' e 61'), bravo a sfruttare la profondità. Brozovic al 64' ha riaperto i giochi, ma è il colpo di testa di Perisic al 92' ad evitare la sconfitta per i nerazzurri.